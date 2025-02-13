Şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle milli mücadelenin 105. yılı coşkuyla kutlanırken, vatandaşlar bağımsızlık ruhunu bir kez daha hissetti.

Bu özel günde etkinliklere katılamayan ve evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise kutlamaların heyecanını Aksu TV ekranlarından takip etti.

Aksu TV, gün boyu süren etkinliklerde yaptığı haber çalışmaları ve canlı yayınlarla kurtuluş coşkusunu Kahramanmaraşlıların evlerine taşıdı.

Resmi törenlerden halk etkinliklerine, konserlerden tarihi canlandırmalara kadar birçok programın ekrana yansıdığı yayınlarda, izleyiciler adeta meydanlardaki atmosferi yaşadı.

Aksu TV ekibi, kurtuluş mücadelesinin anlatıldığı özel programlarla da tarihi bilinç oluşturmayı hedefledi.

Kahramanmaraşlılar, birlik ve beraberlik içinde kutladıkları bu anlamlı günde hem geçmişlerini yad etti hem de bağımsızlık ruhunu bir kez daha gururla yaşadı.