ANG Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Gürz, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz burada Ang Almila ilaçlamanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz kullanılan kimyasal ilaçlara dikkat edilmesi gerektiğini ve doğru firmalarla çalışışması gerektiğini söyledi.

Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz çevre illerde de çalışmalarının devkimyasal ilaçam ettiğini söyledi.

Gürz son olarak ileriki dönemlerde özel bir tesis kurarak kendi ilaçlarını kendilerinin üretmeyi planladıklarını söyledi.