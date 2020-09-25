ANG Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Gürz, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu Güne Başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 25.09.2020, 14:35 25.09.2020, 19:25
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Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz burada Ang Almila ilaçlamanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz kullanılan kimyasal ilaçlara dikkat edilmesi gerektiğini ve doğru firmalarla çalışışması gerektiğini söyledi.
Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz çevre illerde de çalışmalarının devkimyasal ilaçam ettiğini söyledi.
Gürz son olarak ileriki dönemlerde özel bir tesis kurarak kendi ilaçlarını kendilerinin üretmeyi planladıklarını söyledi.
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