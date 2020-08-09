Kabuklu taze yaş antep fıstığı tezgahlarda yerini aldı
Yılın İlk mahsulü kabuklu taze yaş Antep fıstığı tezgâhlarda yerini almaya başladı.
AKSU TV HABER 09.08.2020, 16:20 09.08.2020, 19:14
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Baklavadan yemeklere, tatlılardan çereze kadar pek çok alanda kullanılan Antep fıstığı, taze olduğundan dolayı büyük bir ilgi görüyor
Gaziantep ve çevresinde yaygın olarak yetiştirilen ve "yeşil altın" olarak da nitelendirilen Antep fıstığı Kent Merkezinde Çeşitli Noktalarda Fıstık Satışı Yapan Esnafta ve Kuruyemiş İşletmelerinde 49 TL’den Satılıyor.
Bu yılki Antep fıstığının yeni tezgâhlara çıktığını belirten kuruyemişçi Durdu Dilbirliği vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
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