Kahramanmaraş’ın kendine has lezzete sahip bulanık domatesinde hasat zamanı!
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi’ne bağlı olan ve domatesiyle ünlü Bulanık Mahallesi’nde çiftçileri hasat telaşı sardı.
AKSU TV HABER 11.08.2020, 17:11 11.08.2020, 20:05
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Kahramanmaraş dulkadiroğlu ilçesi’ne bağlı Bulanık köyünde yetiştirilen domatesler, kendisine has tadı ve kokusu ile tadı damaklarda bırakıyor.
Yerli tohumlarla üretim yapan çiftçilerin elde ettiği domateslerin her biri 850 ila 900 gram arasında geliyor.
Çiftçinin önemli bir gelir kapısı olan domates yetiştiriciliği, rakımı yüksek zor arazilerde yapılıyor.
Domates üreticilerini tarlalarında ziyaret eden Kahramanmaraş ziraat odası başkanı Mehmet Çetinkaya bulanık domatesinin kendine has özellikleri olduğunu söyleyerek buradaki bir çok çiftçinin geçim kaynakları arasında yer aldığını belirtti.
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