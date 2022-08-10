Dünyada nadir bulunan kar tünelleri özellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Tüneller, kışın yağan yoğun kar ve çığ birikintileriyle kendiliğinden oluşuyor.

Aladağlarda tespit edilen 500 metre uzunluğunda 8 ayrı kar tünellerini görmeye davet eden Belediye Başkanı Esat Öztürk, bu keşfedilmemiş yeryüzü cennetini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

"Turizm değerlerimizden birisi"

Başkan Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

"Turizm değerlerimizden birisi de Yahyalı'daki Aksu Kanyonunda bulunan kar tünelleri, şimdiye kadar belki tanıtımda gecikilmiş bir konu ama Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtmak için gayretimiz var."