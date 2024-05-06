Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde konuştu.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada Gazze'de soykırım yapan İsrail ile ekonomik ilişkilerini bitiren Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak maksadıyla diplomasi ve ticaret boyutunda baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık. 15 bini çocuk, 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız.