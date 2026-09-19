Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan ve şehirlerin geleceğini şekillendirecek olan ‘2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu yeni yol haritası; yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi ileri teknolojileri kentsel yaşamın merkezine taşıyor.

2020-2023 dönemindeki tecrübeler üzerine inşa edilen plan; uygulamaya, izlemeye ve ölçmeye odaklanan 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımından oluşuyor.

5 Yıllık Yol Haritası: Hangi Yıl Ne Yapılacak?

Şehirlerin teknoloji çöplüğüne dönüşmesini engellemek ve kaynak israfının önüne geçmek amacıyla hazırlanan 5 yıllık takvimde dikkat çeken hedefler yer alıyor:

2026 Sonu: 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Her belediyede özel akıllı şehir birimleri kurulacak.

2027: Büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi sürece dahil edilecek ve 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı gelişim planları oluşturulacak.

2028: Sahada en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçirilecek ve yerli çözümlerin dünyaya ihracı için teknoloji kümelenmeleri kurulacak.

2029: Trafikten çevre temizliğine kadar tüm hizmetlerin tek noktadan takip edileceği Dijital Şehir Yönetim Merkezleri tüm illerde kurulacak.

2030: Akıllı şehir teknolojilerinde en az yüzde 80 yerli üretim şartı aranacak ve sektörü destekleyecek Akıllı Şehir Kanunu yürürlüğe girecek.

Afet Yönetimi ve Yeşil Enerji Odaklı Tasarımlar

Yeni stratejinin en kritik ayaklarından biri kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi oldu. Erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarıyla afetlere hazırlık üst seviyeye çıkarılacak. TOKİ projeleri doğrudan "Akıllı Bölgeler" yaklaşımıyla bütünleştirilecek.

Yeni yaşam alanları yeşil enerjiyle çalışırken, su ve enerji kayıpları sensörler aracılığıyla anlık olarak tespit edilecek.

Vatandaşlar Şehir Yönetiminde Söz Sahibi Olacak

Uygulamaya konulacak akıllı sistemler sayesinde günlük yaşamda büyük kolaylıklar sağlanacak:

Akıllı Trafik: Gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle trafikte kaybedilen zaman en aza indirilecek.

Akıllı Atık Yönetimi: Çöp toplama araçları doluluk oranlarına göre en verimli rotaları çizecek.

Enerji Tasarrufu: Akıllı sokak aydınlatmaları sayesinde devasa enerji tasarrufu elde edilecek.

Mobil Katılım: Vatandaşlar mahallelerindeki sorunları mobil uygulamalar üzerinden doğrudan ilgili birimlere ileterek yerel yönetim süreçlerine aktif katılım sağlayabilecek.

Bakan Murat Kurum’dan Açıklama

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından infografikli bir paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5 yıllık akıllı şehir eylem planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.