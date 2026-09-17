Yoğun uluslararası mesaisine Fransa’nın başkenti Paris’te devam eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, OECD merkezinde gerçekleştirilen OECD Konsey Toplantısı ve COP31 Stratejik Ortaklık Etkinliği’ne katıldı. OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, üye ülkelerin büyükelçileri ve daimi temsilcilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Kurum, iklim krizine karşı artık söylemlerden eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İklim diplomasisinin ağırlık merkezinin hedeflerden uygulamaya taşınması gerektiğini belirten Bakan Kurum, "Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz. Hangi politikayla ilerleyeceğimizi, yatırımı nasıl harekete geçireceğimizi, nasıl finanse edeceğimizi ve sonuçları nasıl ölçeceğimizi ortaya koymalıyız" dedi.

OECD ile Güç Birliği: 2035 Eylem Planı Detayları

COP31 Başkanlığı ile OECD arasında stratejik ortaklık kurulduğunu duyuran Bakan Kurum, OECD'nin veri analizi ve ekonomik uzmanlığının bu süreçte kritik bir rol oynayacağını ifade etti. Türkiye'nin COP31 Başkanlığını, Avustralya'nın ise müzakere sürecinin başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Kurum, 2035 Uygulama Hedefleri kapsamındaki 10 öncelikli temayı ve somut hedefleri tek tek sıraladı:

Elektrifikasyon: 2035’e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35’e çıkarılması.

Atık Azaltımı: Atık üretimindeki artışın 2035’e kadar yarı yarıya azaltılması.

Bina ve Enerji: Bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 düşürülmesi.

Döngüsel Ekonomi: Üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15’e çıkarılması.

Tarım ve Eğitim: 2035’e kadar iklim dirençli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve iklim eğitimlerinin tamamlanması.

İklim Uygulama Köprüsü: Yatırım yapılabilir proje portföylerini destekleyecek mekanizmaların yaygınlaştırılması.

"İklim Krizi Bir Güvenlik Meselesidir, Kaynak Seferberliği Şart!"

Dünyanın güvenlik algısını yeniden tanımladığına dikkat çeken Bakan Kurum, ülkelerin savunma harcamalarını milli gelirlerinin yüzde 5'ine çıkardığı bir dönemde iklim krizine aynı stratejik ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Çarpıcı uyarılarda bulunan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki, iklim krizinden daha gerçek, daha yakın, daha kesin bir tehdit var mı? Bu durum karşısında neden harekete geçmiyoruz? Biz iklim güvenliğine de aynı stratejik ciddiyetle yaklaşmalıyız. Çünkü biliyoruz ki; üzerinde yaşanabilir bir dünya kalmazsa, o dünyayı savunmak için harcadığımız hiçbir kuruşun da bir anlamı yok. İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir."

Dünya Liderleri Antalya'ya Davet Edildi

Konuşmasının sonunda tüm OECD ülkelerini ve uluslararası aktörleri temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine ve dirençli şehirlere yatırım yapmaya davet eden Bakan Kurum, 11-12 Kasım'da düzenlenecek Dünya Liderler Zirvesi için konukları Antalya'ya çağırdı. Kurum, "Antalya'da gelin dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte dur diyelim" diyerek çağrısını yineledi.