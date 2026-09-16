Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda Ankara merkezli bir yazılım şirketine baskın düzenlendi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Aydo Yazılım şirketine gerçekleştirilen operasyonda, aralarında şirket sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Sendika Yazılımlarına Özel Sorgu Arayüzü Eklendi

MİT'in yürüttüğü derinlemesine istihbari çalışmalar, şirketin skandal bir faaliyetini gün yüzüne çıkardı. Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilerin bilgilerine erişilmesini sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.

Yapılan teknik incelemelerde şu çarpıcı detaylara ulaşıldı:

Sızdırılmış Veriler Kullanıldı: Geçmişte internet ortamına sızdırılan veri setleri bu sistem üzerinden sorgulanabiliyordu.

TC Kimlik ile Sorgu: T.C. kimlik numarası girilerek kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabiliyordu.

18 Yaş Altı Kayıtlar: Sistemin arka planındaki veri tabanlarında çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin yanı sıra 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de "Türkiye Yüzyılı" ve "Terörsüz Türkiye" Vurgusu İçeriği Görüntüle

"NVİ" İbaresiyle Algı Operasyonu Şüphesi

Sunucular üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında sistematik olarak "NVİ" ibaresinin kullanıldığı dikkat çekti. Bu durumun, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimini yaratmak amacıyla yapıldığı anlaşıldı. Ancak teknik bulgular, söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediğini, sızdırılmış havuzlardan çekildiğini kanıtladı.

KVKK Danışmanlığı Verirken Kişisel Verileri Sorgulattılar

Soruşturmanın en dikkat çekici boyutu ise şirketin faaliyet alanındaki çelişki oldu. Aydo Yazılım'ın "Clock&Wise" adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği belirlendi. Bir yandan KVKK uyum danışmanlığı yürüten şirketin, diğer yandan sendika yazılımları üzerinden kişisel verilerin sorgulanmasına olanak sağlaması "bu ne çelişki" dedirtti.

Güvenlik güçleri ve adli makamlar, ele geçirilen dijital materyaller ışığında sistemin hangi sendikalar tarafından kullanıldığını ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğini titizlikle araştırıyor. Soruşturmanın kapsamının genişletilmesi bekleniyor.