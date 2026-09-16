İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç ağlarına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Ekipler, Moldova adli makamları tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan I.R.'nin İstanbul'da saklandığını belirledi.

Esenyurt'ta Titiz Takip

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü kapsamlı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin saklandığı adres adım adım izlendi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisleri, aranan şahsın Esenyurt ilçesinde bir adreste gizlendiğini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen şafak operasyonuyla uluslararası düzeyde aranan şüpheli I.R. kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İşlemlerin Ardından Geri Gönderme Merkezi'ne Teslim Edilecek

Emniyetteki sorgu ve işlemleri devam eden şüphelinof, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. Emniyet güçlerinin uluslararası suçlulara yönelik kararlı operasyonlarının aralıksız süreceği bildirildi.