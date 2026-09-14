Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden suç yapılarına karşı emniyet ve yargı birimleri tarihin en kapsamlı operasyonlarından biri için düğmeye bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamaya göre, ülke genelinde sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev bir dalga başlatıldı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunu üstlendiği süreçte, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar titizlikle derinleştirildi. Bu kapsamda emniyet ve jandarma güçlerinin ortaklaşa düzenlediği 148 eş zamanlı operasyonda toplam 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Hedefte Sadece Sokaktakiler Değil: Finans Kaynakları Kurutuluyor

Yürütülen soruşturmaların yalnızca tetikçilere veya sokaktaki aktörlere yönelik olmadığını belirten yetkililer, operasyonların kapsam alanının oldukça geniş olduğunu vurguladı. Yapılan çalışmalarda suç örgütlerinin şu ana kollarına odaklanıldı:

Çeşitli Suç Alanları: Uyuşturucu ticareti, yağma, silah kaçakçılığı, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis.

Finansal Kuşatmayı Kırmak: Suç örgütlerinin para kaynakları, lojistik ağları ve insan kaynağı tamamen hedef alındı.

Amaç sadece suçluları yakalamak değil; yapıların suç üretme kapasitesini ve bağlantılarını kalıcı olarak ortadan kaldırmak.

"Sosyal Medyadaki Zehirli Dillere Geçit Yok"

Özellikle son dönemde dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden gençleri hedef alan, suçu bir güç ve statü sembolü olarak gösteren marjinal yapılara değinilen açıklamada, bu mihraklara karşı da mücadelenin kararlılıkla süreceğinin altı çizildi. Bakan Akın Gürlek, gençlerin zihnini zehirlemeye çalışan hiçbir yapıya göz açtırılmayacağını açıkça ifade etti.