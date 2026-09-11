İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

2017’den Beri Firari Olarak Aranıyordu

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan İslam Yakut’un, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında farklı adreslerde saklanarak suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi.

Yakut’un, örgüt üyeleriyle iletişim kurmak için ANOM ve SKY ECC isimli kriptolu haberleşme sistemlerini kullandığı ve bu kanallar üzerinden talimat verdiği tespit edildi.

2 Ton Uyuşturucudan Sorumlu Olduğu Belirlendi

Soruşturma kapsamında örgütün uyuşturucu trafiğine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Yakut’un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan Türkiye’ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği belirlendi.

Örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde güvenlik güçlerince ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu tespit edildi.

Bakan Gürlek: Adaletten Kaçamayacaklar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek "Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır." ifadesini kullandı.