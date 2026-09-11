Bayraktar AKINCI, yeni mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında başarılı bir testi daha geride bıraktı:

Kalkış Noktası: Tekirdağ Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan AKINCI TİHA, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti.

Menzil ve Hedef: Sinop açıklarında icra edilen testte, deniz üzerindeki hedef ROKETSAN geliştirilmesi İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle tam 12'den vuruldu.

Başarılı Dönüş: Atışın ardından planlanan rotayı başarıyla tamamlayan AKINCI, Çorlu'ya emniyetle geri döndü.

Daha önce İHA-122 ve İHA-230 füzelerinin entegrasyonunu tamamlayan AKINCI, İHA-300 başarısıyla uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesini bambaşka bir seviyeye taşıdı.

Genişleyen Milli Mühimmat Yelpazesi

AKINCI TİHA; yakın mesafeden uzun menzile uzanan, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir taarruz kabiliyetine sahip. Bugüne kadar entegre edilen bazı milli mühimmatlar şunlar:

Füzeler ve Seyir Mühimmatları: İHA-300, İHA-230, İHA-122 Süpersonik Füzeleri, ÇAKIR Seyir Füzesi.

Güdüm Kitleri ve Akıllı Mühimmatlar: MAM-L, MAM-T, MAM-C ailesi, TOLUN, TEBER, LAÇİN, LGK, HGK, GÖKÇE, GÖZDE, KGK-82-SİHA ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat.

Küresel SİHA Pazarının Lideri: Baykar'dan Yeni Rekorlar

Tamamen öz kaynaklarıyla projelerini yürüten Baykar, küresel havacılık sektöründeki büyümesini sürdürüyor: