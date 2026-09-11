Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Ülke genelinde düzensiz göç ve insan kaçakçılığı faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla 18 ilde düzenlenen operasyonlarda suç zinciri kırıldı.

Operasyonun Bilanço Detayları

Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü takipler sonucunda ele geçirilenler ve yasal işlemlerin bilançosu netleşti:

Yakalanan Organizatörler: Operasyonlar kapsamında toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklananlar: Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Adli Kontrol: Şüphelilerden 9'u hakkında ise mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ele Geçirilen Araç ve Malzemeler: Operasyonlarda kaçakçılıkta kullanılan 131 araç ile deniz geçişlerinde kullanılan 20 bot ve bot motoru ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ağlarının tamamen çökertilmesi amacıyla ülke genelinde operasyonların kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı.