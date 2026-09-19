İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren sözde çağrı merkezleri üzerinden yürütülen devasa bir uluslararası dolandırıcılık ağı deşifre edildi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, aralarında şebeke yöneticilerinin de bulunduğu 201 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına göre, İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından yönetilen şebekenin, Türkiye dahil birçok ülkede paravan şirketler kurarak dünya genelinde binlerce insanı hedef aldığı belirlendi.

"İbranice Konuşmak Yasak" Talimatı ve Yalan Makinesi Testi

Şebekenin kurduğu sistemin işleyişindeki detaylar adeta parmak ısırttı. Farklı ülkelerden işe alınan kişilerin "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla istihdam edildiği, işe başlamadan önce sıkı bir güvenlik sürecinden geçirildikleri ortaya çıktı.

Yalan Makinesi Şartı: İşe başvuranlar herhangi bir güvenlik gücüyle ilişkileri olup olmadığını anlamak için yalan makinesine sokuldu.

Gizlilik ve Kod Adlar: Her çalışana bir kod ad verilirken, ofis içerisinde İbranice konuşulması kesinlikle yasaklandı.

Sahte Hayat Hikayeleri: Mağdurları ikna etmek için çalışanlara "Oxford mezunu" gibi sahte ve prestijli maske hayat hikayeleri ezberletildi.

3 Milyar Dolardan Fazla Vurgun Yaptılar

Şüphelilerin, sosyal medya ve arama motorları üzerinden verdikleri "yüksek kazanç garantili forex ve kripto yatırım" reklamlarıyla mağdurları ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Sık sık değiştirilen sözde lisanslı platform isimleriyle (Inefex, Quantum AI, Exentral-Int vb.) mağdurlara kar elde ettikleri yalanı söylendi. Para çekmek isteyen mağdurlara ise bloke konularak ek vergi veya para yatırma adı altında yeni dolandırıcılık taleplerinde bulunuldu.

MASAK ve MİT raporlarına göre, şebekenin son 2 yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri için 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar doları aştığı belirlendi.

İsrail Vatandaşları Hariç Tüm Dünyayı Hedef Aldılar

Araştırmalarda, İsrail Meclisi'nde 2017 yılında alınan kararla bu tür faaliyetlerin İsrail sınırları içinde yasaklandığı, bu nedenle şebeke baronlarının İsrail ve ABD vatandaşlarının dolandırılmasını kesin bir dille yasakladığı ortaya çıktı. Şebekenin bunun dışındaki Malezya, BAE, Rusya, İngiltere, Kanada, Çin ve İsviçre gibi pek çok ülkenin vatandaşını hedef aldığı tespit edildi.

İstanbul ve Muğla’da 29 farklı şirkete ait 44 sözde çağrı merkezine düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken; şüphelilerin suçtan elde ettiği taşınır-taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına ve kripto para borsalarındaki varlıklarına tedbir konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.