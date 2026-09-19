Türkiye genelinde hava tahmin raporları güncellenirken, özellikle bazı bölgeler için risk sinyalleri verilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Son değerlendirmelere göre;

Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii,

Orta ve Doğu Karadeniz,

Doğu Anadolu'nun kuzeyi,

Hatay, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

Bununla birlikte, sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ile yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşlere karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

4 İl İçin Sel ve Su Baskını Tehlikesi

Meteoroloji özellikle sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların şiddetini artırarak çok kuvvetli seviyelere ulaşabileceğini duyurdu.

Kuvvetli Yağış Miktarı: Bölgede metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi beklenirken, bazı noktalarda bu rakamın 51 ila 100 kilogramı bulabileceği tahmin ediliyor.

Olası Riskler: Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgarlar yaşanabileceği için vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerekmekte.

Ülke genelindeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyreltisi sürdüreceği öngörülüyor.

Rüzgar genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eserken; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (saatte 40 ila 60 kilometre hızla) esmesi bekleniyor. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların güncel raporları takip etmelerini ve olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor.