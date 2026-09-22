Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek - Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı etkinlik, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, program kapsamında dünyadan pek çok lider eşiyle bir araya geldi.

"Çocuklar Himaye Edilmesi Gereken En Kıymetli Emanetimizdir"

Sosyal medya hesabı üzerinden toplantının detaylarını ve önemini paylaşan Emine Erdoğan, çocukların geleceğe uzanan insanlık zincirinin en değerli halkası ve korunması gereken en kıymetli emanetler olduğunun altını çizdi. Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çeken Erdoğan, atılacak adımların hayati önem taşıdığını belirtti.

Küresel İşbirliği ve Ortak Standart Vurgusu

Toplantıda lider eşleriyle varılan mutabakatları paylaşan Emine Erdoğan, şu önemli değerlendirmelerde bulundu:

Ortak Yolun İlk Adımı: Çocukların esenliği için birlikte çıkılacak yolun ilk adımının atıldığını belirten Erdoğan, dijital güvenliğin ancak küresel işbirliğiyle sağlanabileceği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Ortak Sorumluluk: Çocukların güvenliğinin yalnızca ebeveynlerin omuzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir sorumluluk olduğuna işaret eden Erdoğan, durumun toplumsal ve küresel bir ödev olduğunu hatırlattı. Bakan Gürlek Düğmeye Bastı: 78 Başsavcılıkla "Sokaklar Güvende" Operasyonu Başlatıldı! İçeriği Görüntüle

Küresel Standartlar: Farklılaşan ulusal uygulamalar yerine evrensel ve ortak standartlar geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, insanlığın dijital geleceğinin bu sayede başıboşluktan kurtarılabileceğini kaydetti.

Programın sonunda, toplantıya tecrübe ve görüşleriyle değer katarak katılım sağlayan tüm lider eşlerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Emine Erdoğan, dijital dünyada çocuk haklarının korunması adına uluslararası arenadaki kararlı duruşunu bir kez daha yineledi.