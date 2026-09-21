"Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve bir dizi kritik ikili temasta bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentine hareket etti.

Türkevi Girişinde Sevgi Seli

Havalimanındaki varışının ardından New York'ta konaklayacağı ve ikili görüşmelerini yürüteceği Türkevi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada kendilerini bekleyen kalabalık bir vatandaş grubu tarafından karşılandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Türkevi'nin girişinde toplanan vatandaşlar, sevgi gösterilerinde bulunarak "Halkın adamı" ve "Çok yaşa cumhurbaşkanım" sloganları attı. Vatandaşların yoğun ilgisine karşılıksız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik bariyerlerinin kaldırtılmasını sağlayarak kalabalığın arasına katıldı ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sıcak anlarla devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları ve BM Genel Kurulu kapsamındaki görüşmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor.