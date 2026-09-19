MİT ve Emniyet’ten Dev Operasyon: İsrail Bağlantılı Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi!
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Erdoğan mesajında, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2026
Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete… pic.twitter.com/Zc0BlWRhcU