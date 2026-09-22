Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'nde süregelen insani felaket ve yıkıma dikkati çekmek üzere ortak bir tutum sergiledi. Bölgedeki trajik tablodan duydukları derin endişeyi dile getiren bakanlar, acil adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

Kapsamlı Plan'ın Birinci Aşaması Vurgusu

Ortak açıklamada, krizin hafifletilmesi ve bölgede kalıcı bir huzur zemin oluşturulabilmesi için uluslararası düzeyde üzerinde durulan mutabakatlara dikkat çekildi. Bakanlar, İsrail yönetimine seslenerek şu çağrıda bulundu:

Bekleyen Taahhütler Derhal Yerine Getirilmeli: İsrail'in, Kapsamlı Plan’ın Birinci Aşaması dahilinde üstlendiği ancak henüz hayata geçirmediği tüm taahhütleri gecikmeksizin yerine getirmesi istendi.

İnsani Yardımların Kesintisiz Ulaşımı: Gazze'deki halkın en temel insani ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Bölgesel istikrarın sağlanması ve masum sivillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun baskısını artırması beklenirken, 8 ülkenin diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.