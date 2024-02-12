Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.
ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Alper Gezeravcı düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Kacır Türkiye'nin uzay konusunda vites yükselteceğinin altını çizdi.
Gezeravcı, "Bundan sonra atılacak adımları da mutlulukla bekliyor olacağım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.Kaynak: TRT HABER