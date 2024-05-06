Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dâhilinde politika faizini sabit tuttu. Böylelikle Fed faiz oranını 20 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından altın fiyatları cuma günü hareketlendi. Ons altın 2320 dolara kadar yükseldikten sonra günü 2301 dolardan kapattı. 2413 lirayı gören gram altın ise cuma günü 2393 liradan kapandı. Haftalık bazda altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti.

Haftanın ilk işlem gününe 2301 dolardan başlayan ons altın yükselerek 2312 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2291 dolar, en yüksek ise 2315 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2393 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2405 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2375 lira, en yüksek ise 2410 lira seviyeleri test edildi.