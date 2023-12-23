Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi şehir merkezinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise yoğun şekilde kar yağdı.

Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, sabahın ilk ışıklarıyla beraber yerini yağmura bıraktı.

İlçenin yüksek kesimlerine ise özellikle Halbur yaylası, Geben mahallesi ve Göksun İlçesi yoğun şekilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Beyaz örtüyle kaplanan bu bölgeler, kışın tüm güzelliğini sergiledi.

Andırın'da yaşanan karışık hava koşulları, halk arasında farklı duygulara neden oldu. Fırtına ve yağmurun ardından gelen kar yağışı, ilçede karışık bir hava durumunu ortaya çıkardı.

Halk, değişken hava koşullarına karşı dikkatli olurken, doğanın sunduğu güzellikleri de doyasıya yaşama fırsatı buldu.