Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, balıkçıların baraj kenarında olta balıkçılığı yaptığı sırada ormanlık alandan yavrularıyla birlikte beliren yaban domuzu sürüsü dikkatleri üzerine çekti.

Baraj kenarında balık avlayan balıkçılar, çam ve sedir ağaçlarının arasında aniden ortaya çıkan ve peş peşe koşan domuz sürüsünü cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Görüntülerde, çok sayıda yaban domuzunun, yavrularıyla birlikte barajdan su içme mücadelesi yaşadığı görüldü.

Balıkçılar, çektikleri yaban domuzu sürüsü görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştı. Paylaşımlar, izleyen takipçilerden büyük beğeni toplarken, dikkat çekici anlar geniş bir kitle tarafından ilgiyle karşılandı.