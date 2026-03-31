Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Balık tutmak için 29 Mart'ta evinden ayrılan Mesut Çetin'den (56) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yeşilköy Mahallesi Çığlımuğar mevkisinde Çetin'e ait araç ve balık tutma malzemelerine ulaştı.

Sahil güvenlik ekipleri helikopter ve botlarla, jandarma ise karadan köpeklerle arama çalışmasına devam ediyor.

Arama çalışmalarına AKUT ekipleri de destek veriyor.