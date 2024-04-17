Ardahan'da kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyünden iki şahıs, ata taşıyabileceğinden fazla yük yükledi.

Video harekete geçirdi

Ata eziyet edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Konuyla ilgili hayvanseverlerin tepkisi üzerine harekete geçen Göle Cumhuriyet Savcılığı, tespit ve inceleme başlattı.

Kişiler tespit edildi

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, video kayıtlarındaki kişilerin M.K. ile M.T.Ç. olduğu belirlendi.

Para cezası uygulandı

Şüphelilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 14 bin 432 lira cezai işlem uygulandı.