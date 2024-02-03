Asrın felaketinin yıl dönümü olan 6 Şubat Salı günü Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Müftülüğü iş birliğiyle bir dizi anma programı gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenleneceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenecek anma programı; 6 Şubat Salı günü 7.7 şiddetindeki ilk depremin başlangıç saati olan 04.17’de şehir genelindeki tüm camilerde sela okunmasıyla başlayacak. Saat 06.00’da ise depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Zekeriya Tanrıverdi Camii’nde dualar okunacak. Akabinde Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda ziyaretler ve bir dizi anma programı düzenlenecek. Anma programı; saat 18.00’da Abdülhamid Han Camii’nde gerçekleştirilecek 1001 Hatm-i Şerif ve dualar ile noktalanacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 6 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek diğer programların ise ayrıca duyurulacağı belirtildi.