Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, kamuoyunun en çok gündemine oturan haberleşme ve iletişimle ilgili bazı problemlerin yaşandığını ifade ederek "Mutlaka altyapıyı daha da iyileştirme konusunda gerekli çalışmaları yapacağımıza vatandaşlarımıza duyurmak isterim." dedi.

"WhatsApp'tır, Bip'tir, Telegram'dır veya FaceTime'dır burada herhangi bir sorun olmadı ve bunu kullanan vatandaşların her şeyle görüşmelerini, iletişimini sağladıklarını gördük. Buradan özellikle biz yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum."

Bugün 3 operatör şirketiyle de gerekli toplantıları ve değerlendirmeleri yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Mutlaka altyapıyı daha da iyileştirme konusunda gerekli çalışmaları yapacağımıza vatandaşlarımıza duyurmak isterim." dedi.