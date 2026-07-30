115 Yangından 110'u Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 69'u orman dışı olmak üzere toplam 115 yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yumaklı, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 110 yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek, mücadelede görev alan tüm personele teşekkür etti.

3 İlde Sevindiren Haber

Bakan Yumaklı, daha önce büyük ölçüde kontrol altına alındığı duyurulan üç yangının tamamen söndürüldüğünü açıkladı. Tamamen kontrol altına alınan yangınlar şunlar oldu:

Balıkesir Edremit

Çanakkale Ayvacık

Antalya Kumluca

Bu bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaş, Gömeç ve Seydikemer'de Çalışmalar Devam Ediyor

Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer'deki yangınlarda ise ekiplerin gece boyunca karadan, sabah saatlerinden itibaren de hava araçlarının desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yumaklı, bu bölgelerde de kısa süre içerisinde olumlu haberler vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Fethiye'de Yeni Yangın Çıktı

Bakan Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde yeni bir orman yangınının çıktığını açıkladı.

Yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirten Yumaklı, ekiplerin sabaha kadar alevlerin etkisini büyük ölçüde azalttığını, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Alanya Yangınında Rüzgar Müdahaleyi Zorlaştırdı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınının, şiddetli rüzgar nedeniyle ekipleri zorladığını belirten Bakan Yumaklı, gece saatlerinde rüzgar hızının 84 kilometreye kadar ulaştığını söyledi.

Rüzgarın yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini kaydeden Yumaklı, gün içerisinde hava şartlarının müdahaleye daha uygun hale gelmesini beklediklerini ancak akşam saatlerinde yeniden kuvvetli rüzgar beklendiğini dile getirdi.

Binlerce Personel Sahada Görev Yapıyor

Yangınlarla mücadelede geniş bir ekip görev alıyor.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre sahada;

21 uçak

69 helikopter

Yaklaşık 500 arazöz

3 bin 500'den fazla orman personeli

aktif olarak görev yapıyor.

Ayrıca AFAD koordinasyonunda kamu kurumları ve yerel yönetimlerin de lojistik destek sağladığı belirtildi.

Bakan Yumaklı'dan Kritik Uyarı

Meteorolojik şartların yangın riskini artırdığına dikkat çeken Yumaklı, özellikle Çanakkale'den Mersin'e kadar uzanan kıyı şeridinde kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtti.

Vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulunan Yumaklı, yangın bölgelerine yetkililerin yönlendirmesi olmadan girilmemesini istedi.

"Bu Sadece Bir Orman Yangını Değil"

Yangınların büyük bölümünün orman dışında başlayıp daha sonra ormanlık alanlara sıçradığını vurgulayan Bakan Yumaklı, korunması gerekenin yalnızca ağaçlar olmadığını ifade etti.

Ekosistemin tüm canlılarıyla birlikte korunmasının önemine dikkat çeken Yumaklı, "Mücadelemiz son ateş sönene kadar kararlılıkla devam edecek." mesajını verdi.