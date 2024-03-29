Bu Kapsamda Başkan Adayı Görgel Beraberinde Cumhur İttifakı Ak Parti Pazarcık Belediye Başkan Adayı Murat Ceyhan İle Birlikte Pazarcık Devlet Hastanesini De Ziyaret Ederek Buradaki Personeller, Hastalar Ve Hasta Yakınları İle Bir Araya Gelerek Onların Sorunlarını Dinledi.

Hastane Toplantı Salonunda Personellere Bir Araya Gelinen Toplantıda Açılış Konuşmasını Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak Yaptı.

Ardından Cumhur İttifakı Ak Parti Pazarcık Belediye Başkan Adayı Murat Ceyhan 31 Martta Herkesin Desteklerini Beklediklerini İfade Etti.

Son Olarak Başkan Adayı Görgel, Burada Yaptığı Açıklamada Kahraman Şehir İçin Hep Birlikte Çalıştıklarına Dikkat Çekerek Kentin Eskisinden Daha Güzel Bir Hale Geleceğini Belirtti.