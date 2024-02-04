Başkan Adayı Görgel Ziyaretleri Kapsamında MHP Türkoğlu İlçe Başkanlığını Ziyaret Ederek Burada Parti Mensuplarıyla İstişarelerde Bulundu.

Başkan Adayı Görgel İlçede Faaliyet Gösteren Esnafları Da Ziyaret Ederek Onların Sorun Ve Taleplerini Dinledi Akılcı Çözüm Önerileri Sundu.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Türkoğlu İlçesinde Güzel Bir İlgiyle Karşılandığını Belirterek Her zaman Olduğu Gibi Milletin Hizmetkarı Olmaya Devam Edeceklerini İfade Etti.