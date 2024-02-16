Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Dokunulmadık yürek, sıkılmadık el bırakmamak adına esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Toptaş, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu.

AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş seçim çalışmaları kapsamında Rıdvan Hoca Yer Altı Çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada Başkan Adayı Toptaş, “toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, sıkıntılarını ve problemlerini dinliyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.