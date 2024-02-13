Dur Durak Bilmeden, Gece Gündüz Demeden Sahada Yer Alan Başkan Adayı Yener çalışmaları Kapsamında Elbistan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Paksoy’u Ziyaret Etti.

Burada Şehrin Ticaret Ve Sanayi Alanındaki Potansiyeli Hakkında Başkan Paksoy’dan Bilgiler Alan Başkan Adayı Yener Bu Alandaki Projeleri Hakkında Da Bilgiler Verdi.

Ardından Ziyaretlerine Şoförler Odası Başkanı Cemil Şahin Ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Gelerek Devam Etti.

Burada Şoförlerin Sorun Ve Taleplerini Dinleyen Başkan Adayı Yener Onlara Ulaşım Alt Yapısıyla İlgili Projeleri Hakkında Bilgiler Verdi.