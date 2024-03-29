2019-2024 dönemi çalışmalarını değerlendiren Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Andırın’a hizmet etmekten gurur duyduğunu ve hedeflerinin yüzde 90’ını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, 2019-2024 dönemi çalışmalarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Andırın Belediye toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasıyla 5 yılda Andırın’a yapılan çalışmaları paylaşarak, “2019-2024 hizmet dönemini alnımızın akıyla tamamladık” dedi.

​Görev süresi boyunca tasarruf konusunu çok önemsediklerini ifade eden Başkan Ahmet Doğan, “Kamu çıkarı gözeten bir yaklaşımla ve tasarruf kültürünü hayata geçiren düzenlemelerle, bütçe yönetimi açısından da bu süreçten başarıyla çıktık dedi.