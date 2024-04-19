Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için de yol yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Onikişubat’taki Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolu oldu.

Caddede asfalt yenileme uygulamaları yoğun bir şekilde devam ederken alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ekiplerden çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Başkan Görgel, caddede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel şunları söyledi.