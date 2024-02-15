Buraya restoran, ahşap yürüyüş alanları, cam teras ve otopark kazandırdık. Ayrıca buraya ulaşım için standardı oldukça yüksek 20 kilometrelik bağlantı yolu oluşturduk” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açıldığı günden itibaren büyük ilgi gören Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde önceki dönem belde belediye başkanları ile bir araya geldi. Katılımcılarla birlikte şehrin yeni gözde turizm mekânı Ali Kayası Cam Teras’ta incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirilen projelere ilişkin de bilgiler aktardı.

Şehrimizin Turizm Potansiyelini Artırıyoruz

Programda yaptığı konuşmada, şehrin doğal güzelliklerinden Ali Kayası’nda hayata geçirilen cam teras projesinden bahseden Başkan Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimizde şehrimizin turizm potansiyelini artırmak için projelerimizi peyderpey hayata geçirmeye başladık. Güçlü hikâyesi ve tarihiyle şehrimizin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası’nı da turizme kazandırmamız gerektiğini kararlaştırdık ve projemizi hazırladık. İhalemizi yaptık ve cam terasın inşasına başladık. 2023 yılının Nisan ayında bu projemizi tamamlamayı hedefliyorduk ancak 6 Şubat depremleri dolayısıyla bu mümkün olmadı. 2023 yılının sonuna doğru burada çalışmalarımızı tamamlayarak Ali Kayası Cam Teras’ı hizmete açtık. Buraya restoran, ahşap yürüyüş alanları, cam teras ve otopark kazandırdık. Ayrıca buraya ulaşım için standardı oldukça yüksek 20 kilometrelik bağlantı yolu oluşturduk” dedi.

Tarihi Mekânlarımızı Turizme Kazandırıyoruz

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasının devamında, “Kahramanmaraş’ımız; tarihi ve doğal miras olarak çok büyük zenginliklere sahip. Bizler de bu alanlarda hayata geçirdiğimiz projelerle şehrimizin katma değerini ve turizm potansiyelini artırma gayreti içerisinde olduk. Daha önce Seyir Terası olarak bilinen mekânı Büyükşehir Belediyesi olarak devraldık ve baştan uca yeniledik. Burada bir de isim değişikliğine giderek mekânın ismini Şairler Tepesi olarak belirledik. Şu an şehrimizin en cazip mekânlarından biri. Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis’te çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Çamların arasında çok nezih bir alan oluyor. Bu projemizin de açılışını önümüzdeki ay yapmayı planlıyoruz. Depremde hasar gören Tarihi Kale’mizin restorasyonu için projemizi hazırlayıp ihalemizi yaptık. 6 Şubat depremleri öncesinde başladığımız tarihi konaklarımızın restorasyonu da devam ediyor. Tarihi yapılarımızı restore ederek turizme kazandırmayı ve Kahramanmaraş’ımızın ziyaretçi potansiyelini artırmayı hedefliyoruz” cümlelerini kaydetti.

