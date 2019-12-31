Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni yıl için bir mesaj yayınladı. Başkan Güngör yaptığı açıklamada: “Değerli Hemşerilerim! 2019 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. 2020 yılına başlangıç yapıyoruz. Yeni bir hafta, yeni bir ay, yeni bir yıl yeni ümitler, yeni hedefler, yeni başlangıçlar demektir. 2020 yılının şehrimiz için farklı bir anlamı da bulunmaktadır. 2020 yılında kahraman şehrimiz kurtuluşunun yüzüncü yılını kutlayacaktır. Bu vesile ile bütün hemşerilerimizin, bütün vatandaşlarımızın ve bütün insanlığın yeni yılını tebrik eder, yeni yılın huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ederim.” ifadelerini kullandı.