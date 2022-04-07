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Başkan Mahçiçek; EXPO 2023, Kahramanmaraş’ı küresel bir vitrin haline getirecek, dünyaya tanıtacak
KAHRAMANMARAŞ
07.04.2022, 15:53
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