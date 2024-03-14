Bu kapsamda Dulkadiroğlu Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhur İttifakı Ak Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, Dulkadiroğlu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Öncelikle konteyner’da işlerini sürdüren esnafları ziyaret etti. Ardından bit pazarı ve kanlıdere köprüsü civarındaki esnaf ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen hizmetler ile yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Okay, Aksu Habere yaptığı açıklamada Deprem nedeni ile yapılamayan projelerimizi inşallah hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı.