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Bayramın 7 yıldızına tatilcilerden olağanüstü ilgi! İşte en çok tercih edilen rotalar.
YAŞAM
06.07.2022, 14:05
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DENİZ, KUM, GÜNEŞ Bayram tatilinin sıcak günlere denk gelmesiyle birlikte kıyı bölgelerine ilgi yoğun oldu.
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