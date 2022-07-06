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Bayramın 7 yıldızına tatilcilerden olağanüstü ilgi! İşte en çok tercih edilen rotalar.

YAŞAM 06.07.2022, 14:05
Bayramın 7 yıldızına tatilcilerden olağanüstü ilgi! İşte en çok tercih edilen rotalar.

DENİZ, KUM, GÜNEŞ Bayram tatilinin sıcak günlere denk gelmesiyle birlikte kıyı bölgelerine ilgi yoğun oldu.