Baykar'ın açıklamasına göre, "T500" kuyruk numaralı milli SİHA Bayraktar TB2'nin üretim hattından çıkışı, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Kutlama törenine Baykar personeli ile Baykar lojmanlarında ikamet eden depremzede vatandaşlar katıldı.

Dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin 500'üncüsü üretim hattından çıktı. Baykar'ın açıklamasına göre, "T500" kuyruk numaralı milli SİHA Bayraktar TB2'nin üretim hattından çıkışı, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törende Baykar'ın geliştirdiği insansız sistemler ailesinin envantere giren üyeleri Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ile geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı da sergilendi. Baykar ekibi, "T500" kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA ile fotoğraf çektirdi.