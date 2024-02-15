PKK'nın siyasi uzantısı hangi parti adı altında olursa olsu her yıl bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sokaklara dökülüyor.

Bu yıl DEM Parti yöneticileri ve PKK sempatizanları Öcalan için 'Özgürlük Yürüyüşü' başlattı.

Birçok şehirde düzenlenen izinsiz yürüyüşe güvenlik güçleri müdahale ediyor.

Şanlıurfa'da bebek katiline özgürlük talebi

PKK sempatizanları dün de Şanlıurfa'daydı...

En önde DEM'li vekillerin olduğu grup PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı pankartlar açtı.

Şanlıurfa Valiliğinin 7 günlük gösteri yasağına rağmen ellerindeki dövizlerle Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yapan gruba, polis müdahale etti.

Polisin uyarılarına rağmen eylemini sürdüren gruba, biber gazı ile müdahale edildi.

Polisi ısıran vekil bu kez parmak salladı

Her yıl gösterilerin en önünde yer alan eski milletvekillerinden Saliha Aydeniz yine sahnedeydi.

2019'da Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride Aydeniz, kendisine müdahale eden polisin kolunu ısırmıştı.

Aydeniz bu kez, polislere parmak salladı. Polislerden hesap soracaklarını söyleyen Aydeniz tehditler savurdu.

Kadıköy'de de yumruk atmıştı

PKK sempatizanı vekil, her yıl Öcalan için düzenlenen gösterilerde en ön safta olayların merkezinde yer alıyor.

Aydeniz 2022 yılında İstanbul Kadıköy'de düzenlenen özgürlük yürüyüşünde yine polise yumruk atmış ve o görüntülerle gündem olmuştu.