Bu skorla birlikte siyah-beyazlılar son 3 resmi maçından yenilgiyle ayrıldı.

Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Fernando Santos’un ekibi Beşiktaş ile Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, hakem Burak Pakkan’ın düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk ettiği rakibine 2-1'lik skorla mağlup olarak üst üste 3. maçından da puansız ayrıldı.

Antalyaspor, 2 golle kazandı

Antalyaspor'un galibiyet golleri 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 46. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Dolmabahçe'de inanılmaz son

Maçın 90+5. dakikasında köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert Günok kafayı vurdu ve top Naldo'dan sekti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Beşiktaş 46 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Beşiktaş 46 puanda kalırken, Antalyaspor puanını 41'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Canlı Anlatım

Maç sonucu: Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

90' Rashica topa gelirken dengesini kaybetti ve iki ayağıyla topa dokunduğu için gol kararı çıkmadı.

90' Rashica ile Beşiktaş golü buldu ancak hakem golü vermedi.

90' Hakem pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

90' Hakem şu anda pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti.

90' Hakem şu anda VAR ile görüşme halinde.

90' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Mert'in kafa vuruşu savunmadan geri döndü.

90' Antalyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Sam Larsson ve Dario Saric giren oyuncular Erdal Rakip ve Zymer Bytyqi.

88' Sander van de Streek sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

86' Sol kanattan çalımlarla gelen Larsson son çizgiye indi ve ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

84' Antalyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Bahadır giren oyuncu Ömer Toprak.

82' Ön alanda topu kazanan Larsson savunma arkasına sarkan Buksa'ya pasını verdi ancak top kaleci Mert'te kaldı.

81' Buksa hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

78' Net fırsat kaçtı. Aboubakar'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Muçi kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Aboubakar'ın yay içerisinden yaptığı vuruşu savunma çizgiden çıkardı. O pozisyondan sonra Muleka'nın ceza sahası içinden vuruşunu Helton çıkardı.

77' Orta alandan topla çıkan Rashica uzaklardan şansını denedi ancak kaleci Helton topu güçlükle çıkardı.

76' Antalyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Safuri giren oyuncu Ufuk Akyol.

75' Safuri sağ kanattan savunma arkasına sarkan Sander van de Streek'e pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

74' Muçi'nin kullandığı serbest vuruşta savunma penaltı noktasında topu uzaklaştırdı.

73' Erdoğan, Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

72' Rashica sol kanattan hareketlenen Semih'e pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

69' Worrall sağ kanatta boşa çıkan Muleka'ya pasını vermek istedi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

64' Joe Worrall, Saric'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

62' Svensson sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rashica'ya pasını vermek istedi fakat top doğrudan auta çıktı.

61' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Cenk giren oyuncu Aboubakar.

59' Rashica'nın açtığı ortada Muçi topu kontrol edemedi ve savunma topu uzaklaştırdı.

58' Orta alanda topu kazanan Saric savunma arkasına sarkan Buksa'ya pasını vermek istedi ancak savunma son anda topu uzaklaştırdı.

56' Sol kanattan çalımlarla gelen Semih son çizgiye indi ancak topun kontrolünü kaybetti.

54' Sağ kanattan çalımlarla gelen Muleka arka direkteki Semih'e ortasını açtı ancak savunma topu kornere gönderdi.

53' Orta alandan topla çıkan Muçi sol kanattan hareketlenen Semih'e pasını verdi ancak Semih ceza sahasına girerken savunma topu uzaklaştırdı.

51' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Muleka savunma arkasına sarkan Muçi'ye pasını verdi. Muçi'nin içeriye çevirdiği topta savunma top Semih'e gelmeden hemen önce topu kornere gönderdi.

49' Safuri'nin pasında sol kanatta topla buluşan Larsson bekletmeden ortasını açtı ancak savunma arka direkte topu kornere gönderdi.

46' Sağ kanattan çalımlarla gelen Rashica ceza sahasına girdi ve penaltı noktasındaki Muçi'ye pasını verdi. Penaltı noktasında boşta kalan Muçi'nin uzak direğe vuruşu ağlarla buluştu.

46’ Gol… Beşiktaş 1-2 Antalyaspor (Muçi)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-2 Antalyaspor

45' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Cenk'in kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

45' Rashica'nın pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Gedson son çizgiye inip ortasını açtı fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

44' Rashica'nın kullandığı serbest vuruşta savunma penaltı noktasında topu uzaklaştırdı.

43' Rashica sağ kanattan çalımlarla gelirken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

41' Buksa, Emrecan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38' Buksa'nın kendi soluna kullandığı penaltıda Mert'in müdahalesi yetmedi ve top ağlarla buluştu.

38’ Gol… Beşiktaş 0-2 Antalyaspor (Buksa) (P)

38' Gedson sarı kart gördü.

37' Ve hakem penaltı kararı veriyor. Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda hakem, Gedson'un hava topu mücadelesinde Bahadır'a faul yaptığını söyledi ve penaltıyı verdi.

36' Hakem potansiyel penaltı için VAR monitörüne gitti.

35' Karşılaşmanın hakemi şu anda VAR ile görüşme halinde.

34' Safuri'nin açtığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Jakub Kaluzinski'nin şutu üstten farklı şekilde kornere çıktı.

33' Orta alandan topla gelen Saric uzaklardan şansını denedi fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

32' Beşiktaş yine etkili geldi. Sağ kanatta bu kez de Amartey'in pasında topla buluşan Semih çalımını attıktan sonra sert şutunu çekti ancak top bu kez de yan ağlarda kaldı.

31' Gedson sağ kanattan hareketlenen Semih'e pasını verdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Semih'in sert şutunu kaleci zorlukla çıkardı.

28' Helton savunma arkasına atılan topu çıkıp kontrol etmek isterken Semih'in ayağı kafasına çarptı. Oyun durdu.

27' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Helton topu yumruğuyla uzaklaştırdı.

26' Rashica'nın uzun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Semih'in yakın direğe yaptığı vuruşu kaleci kornere tokatladı.

24' Emrecan sol kanatta Cenk ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girmek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

23' Gedson'un kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.

22' Svensson sağ kanattan topla gelirken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

21' Jakub Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

20' Sol kanattan yaptığı verkaç ile son çizgiye inen Erdoğan'ın ortası savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

19' Colley'in uzun topuna yükselen Cenk savunma arkasına sarkan Gedson'a pasını vermek istedi ancak kaleci Helton çıktı ve topu kontrol etti.

18' Ön alanda topu kazanan Safuri topla birlikte çıktı ve ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

14' Safuri, Semih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Cenk'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Amartey'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

11' Gedson savunma arkasına sarkan Semih'e uzun pasını gönderdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

10' Buksa, Colley ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

8' Net fırsat kaçtı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Erdoğan bekletmeden ortasını açtı fakat penaltı noktasında topa gelişine vuran Bünyamin'in şutu farklı şekilde auta çıktı.

5' Orta alandan topla birlikte gelen Safuri sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin'e pasını verdi. Bünyamin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

5’ Gol… Beşiktaş 0-1 Antalyaspor (Bünyamin)

3' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Cenk'in kafası üstten auta çıktı.

2' Rashica sağ kanattan topla geldi ve ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.