Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ile Serdar Topraktepe’nin ekibi Beşiktaş, hakem Kadir Sağlam’ın düdük çaldığı maçta Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Müsabaka konuk ekip Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, iki golle kazandı



Beşiktaş'ın ligdeki üç maçlık galibiyet hasretini bitiren golleri 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy 38'de ve Omar Colley 53. dakikada attı. İki golün asistini de Hadziahmetovic yaptı.

Semih böylece ligde siyah-beyazlı formayla gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.

Bu sezon ligde attığı 5 golle Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Colley de profesyonel kariyerinde rakip fileleri en fazla havalandırdığı lig sezonuna ulaştı.

Hatayspor'un tek golünü ise Hodzic 80. dakikada kaydetti.



Siyah-beyazlılar, 29 puana yükseldi

Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 29'a yükseltirken, Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

Beşiktaş sıradaki maçında 7 Ocak Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Hatayspor ise aynı gün Rizespor'a konuk olacak.

