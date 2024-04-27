Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, gerçekleştiriliyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu.

Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.

"Adayım"

Öte yandan sarı-kırmızılıların bir numarası, merakla beklenen sorunun cevabını da verdi. Özbek, mayıs ayında yapılacak seçimde aday olduğunu duyurdu.

Arkadaşlarımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi yerine getirmeye çalıştık. Galatasarayımız için çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadık. Bizi her zaman ayakta tutan en önemli şey, sizlerin verdiği destekti. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğini göstermiş olduğumuz düşünüyorum. 25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum.