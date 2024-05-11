Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'de doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Özcan Deniz'in yazıp yönettiği "İkinci Şans" filmi ile başlamıştır. İlk başrolünü 2017 yılında Tolga Sarıtaş ile paylaştığı "Kötü Çocuk" filminde almıştır. Aynı yıl, Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile başrolleri paylaştığı "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde Ece karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır.

Başarılı oyunculuğuyla birçok ödül ve adaylığa layık görülmüştür.

Şu anda "Yalı Çapkını" dizisinde Seyran karakterini canlandırmaktadır. Dizi ve filmleriyle olduğu kadar güzelliği ve tarzıyla da dikkat çeken Afra Saraçoğlu, Türkiye'nin en popüler genç oyuncularından biridir.