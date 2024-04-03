Kahramanmaraş Afşin’de dünyaya gelen Kıraç, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 1994 yılında inşaat işiyle ticarete atılan Kıraç, un, yem, hazır beton, güneş enerjisi santralleri kurarak ticari hayatını sürdüren Kıraç, sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. 1994 yılında Afşin Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ile siyasi hayatına başlayan Kıraç, daha sonra kurulan Fazilet Partisi ve AK Parti bünyesinde siyasi hayatına devam etti.

Koray Kıraç 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Afşin Belediye Başkanı olarak seçildi.

Başkan Kıraç, evli ve 3 çocuk babasıdır.