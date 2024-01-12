Ahmet Bülbül 07.06.1974 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu. Kahramanmaraş İstiklal İlkokulu, Kahramanmaraş Ortaokulu, Kahramanmaraş Fatih Lisesini (1992) bitirdi. Aynı yıl yüksek öğretim lisans eğitimime İTÜ İnşaat Fakültesi’nde başladı.

Yüksek öğretimimi 1992-1996 yılları arasında (İ.T.Ü) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği bölümünde tamamladı ve müteakibinde 1997 senesinde İnşaat Fakültesi’nden derece ile mezun olarak sonrasında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Ulaştırma Mühendisliği’nde Yüksek Lisans eğitimime başladı. Kültür Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Anabilim Dalında Yüksek Lisansımı tamamladı.

Öğrenciliği döneminde ve sonrasında Eğitim, Kültürel ve Sosyal faaliyetler de bulunan birçok dernek ve vakıf bünyesinde idari görevler aldı. Bununla birlikte “Kahramanmaraş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Maraşder ” de de bir dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak sosyal çalışmalarda bulundu. Sonrasında Kentmaraş Derneği Kurucu Başkanlığını yaptı. Halen bu dernek bünyesinde sosyal faaliyet çalışmalarını sürmektedir.

1997 senesinde kamu görevlisi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak çalışma hayatına başladığından bu yana 200’ye yakın şantiyede işin projelendirme, kamulaştırma, yapımı dahil inşaatın tamamlanma ve hizmete alınması sürecinde fiilen Mühendis olarak çalıştı. Bu şantiyeler arasında “Metrobus İnşaatları, Karayolu Tünel İnşaatları, Anaarter Yollar ve Otoyollar, Katlı Kavşak İnşaatları, Hemzemin Kavşak İnşaatları, Dere Islahları, Haliç Temizlik İnşaatı, Altyapı Inşaatları …” gibi önemli çalışmalar sayılabilir.

2010 Senesinde Marmara Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı görevine, sonrasında ise yatırımlardan sorumlu “Genel Sekreter Yardımcılığı” görevine 2013 yılında atandı. Bu görev esnasında Fakülte Bina İnşaatları, Sağlık Kampüsü İnşaatı, 720 Yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi, Enstitü Binaları, Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi İnşaat, Kültür Merkezi İnşaatları, Bilişim Merkezi İnşaatı, … gibi çok sayıda nitelikli üst yapı binalarının yapımı işini tamamladı.

Bu ve benzeri çalışmalar ile birlikte birçok defa yurtiçi ve yurtdışı sempozyum ve çalıştaylarda ülkemizi ve çalıştığı kurumları büyük bir onur ve gururla temsil etti. 08.05.2014 tarihi itibarı ile Gaziosmanpaşa İlçe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Kentsel dönüşümle ilgili sayısız başarılara imza atmıştır.