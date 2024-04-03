Mehmet Akpınar, 7 Temmuz 1973’te Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Aslanbey Mahallesi’nde orta ve liseyi Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nde 1992'de tamamladı.Aynı yıl imam hatip olarak Nurhak ilçesine atanan Akpınar, bu sırada Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini kazanarak dondurdu.1994 yılında Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne geçiş yapan Akpınar, 1998 yılında mezun oldu.28 Şubat sürecinde 2 yıl 10 ay cezaevinde kaldı.

Anayasadaki fikir özgürlüğünün serbestliği ile 2003 yılında yeniden özgürlüğüne kavuştu ve tüm hakları iade edilerek emekliye ayrıldı.2003 yılında Vakit Gazetesi bölge koordinatör yardımcılığı yaptı, 2006 yılında ısı sistemleri üzerine kendi şirketini kurarak iş hayatına atıldı. Aynı zamanda 2009 yılında mali müşavirlik belgesi aldı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı olarak seçildi.

Başkan Akpınar, evli 4 çocuk babasıdır.