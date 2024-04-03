Erkan Gürbüz, 3 Aralık 1984 yılında Elbistan’da doğdu.
İlk, orta ve liseyi Elbistan ilçesinde tamamlayan Gürbüz, 2003 yılında kazandığı Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2007’de tamamladı.
Vatani görevini Konya ve Antalya’da tamamlayan Gürbüz, 2008’de stajını tamamlayarak
Elbistan’da serbest avukat olarak iş hayatına atıldı.
2017 yılından itibaren arabuluculuk yaptı.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Elbistan Belediye Başkanı olarak seçildi.
Başkan Gürbüz, evli ve iki çocuk babasıdır.